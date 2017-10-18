Россиян ждет дополнительный месяц отдыха: кабмин утвердил праздники на 2018 год

Правительство России утвердило подготовленный Минтрудом календарь выходных и праздничных дней в 2018 году, сообщается на сайте кабмина. Ранее документ был одобрен трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

В постановлении правительства говорится, что график выходных и праздников предусматривает перенос дней отдыха «в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней».

Согласно документу, новогодние каникулы в 2018 году продлятся с 30 декабря по 8 января. Праздничные дни – 6 и 7 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, будут перенесены на 9 марта и 2 мая. Рабочими окажутся три субботы: выходные дни с субботы 28 апреля, с субботы 9 июня и субботы 29 декабря будут перенесены на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря соответственно.

Таким образом, на День защитника Отечества жители России будут отдыхать три дня – с 23 по 25 февраля. Мартовские мини-каникулы продлятся с 8 по 11 марта. Первомай россияне будут отмечать четыре дня – с 29 апреля по 2 мая. Однако на День Победы страна будет отдыхать только один день – 9 мая, который выпадет на среду.

Июнь принесет три выходных дня в честь Дня России – с 10 по 12 июня, также как и ноябрь – с 3 по 5 ноября по случаю Дня народного единства.

Стоит отметить, что всего в будущем году жители России к своему отпуску дополнительно получат 26 дней отдыха.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.10.17

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