В России хотят легализовать свободную вырубку новогодних елок

Карельский депутат предложили разрешить самостоятельную вырубку елей и других хвойных деревьев для празднования Нового года, сообщает RT со ссылкой на заместителя председателя комитета по природным ресурсам и экологии законодательного собрания Карелии Алексея Орлова.

Народный избранник разработал поправки в Лесной кодекс. Они предполагают, что после рассмотрения регионального парламента законопроект будет внесен в Госдуму

На сегодняшний день вырубка деревьев для празднования, пожалуй, самого любимого праздника россиян разрешена только компаниям и индивидуальным предпринимателям. Впрочем, любой гражданин может получить порубочный билет, но это хлопотно. За нелегально срубленную ель или сосну предусмотрены штрафы, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.

По мнению Орлова, существующие запреты вынуждают людей идти на преступления, поскольку жители удаленных районов не имеют возможности приобрести дерево на елочном базаре или в интернет-магазине, а потому вынуждены идти на нарушение закона ради соблюдения традиции.

Исполнительный директор Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин высказался против данной инициативы. По его словам, для ее принятия должен быть проработан жесткий регламент и определена территория для легальной вырубки.

Петрозаводск, Иван Гридин

Петрозаводск. Другие новости 18.10.17

Уральского Раскольникова отдали под суд за жестокие убийства трех пенсионеров. / Советская олимпийская чемпионка вспомнила об изнасиловании 27-летней давности. / Комитет Городского пруда зовет екатеринбуржцев на «победные обнимашки». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»