Минобрнауки хочет проверять школьников и студентов на наркотики

Минобрнауки предложило проводить ежегодное социально-психологическое тестирование школьников и студентов. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов. В рамках тестирования детей будут проверять, употребляют ли они наркотики.

«Проект приказа определяет периодичность проведения социально-психологического тестирования – ежегодно. Также проектом приказа предусматривается нововведение, касающееся категории обучающихся, в отношении которых начинается проведение соответствующего тестирования… социально-психологическое тестирование проводится в отношении лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, начиная с уровня основного общего образования», – говорится в пояснительной записке.

В документе также отмечается, что реализация данного проекта не потребует дополнительных финансовых расходов.

Москва, Иван Гридин

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