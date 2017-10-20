Опрос: только 3% жителей России доверяют рекламе

Доверие россиян к рекламе остается крайне низким, об этом сообщили исследователи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса.

Только 3% респондентов заявили, что верят рекламным сообщениям, 57% россиян считают, что информация, представляемая в рекламе, недостоверна, 38% граждан доверяют лишь отчасти. Примечательно, что за последние два десятка лет отношение населения к рекламе не изменилось.

70% опрошенных чаще всего сталкиваются с рекламой на телевидении. При этом большинство жителей России воспринимают рекламные сообщения скорее как помеху при просмотре фильма или телепередачи, чем как возможность получить полезную информацию.

Полностью смотрят рекламу только 14% россиян, 4% выключают звук, 1% и вовсе отключают телевизор. 41% респондентов используют рекламные паузы, чтобы заняться другими делами, каждый третий переключает на другой канал.

По словам экспертов ВЦИОМ, несмотря на недоверчивое и декларативно осторожное отношение потребителей к рекламе, все устройство современного информационного поля построено на бесконечной борьбе и аукционных торгах за внимание потребителя информации, продукции или услуг.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.10.17

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