Жириновский предложил возложить уплату алиментов на государство

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что выплатой алиментов должны заниматься власти. Тогда разведенные супруги смогут вновь создать семью. Новый закон, принятый профильным комитетом Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, политик назвал репрессиями.

По словам Жириновского, силовые методы взыскания алиментов «до конца добивают семью», передает РИА «Новости». ЛДПР ранее выступала за то, что выплаты на воспитание ребенка после развода родителей должно взять на себя государство. «Хорошо бы наш комитет подошел к этому, чтобы найти замену алиментам», – заявил Жириновский.

По мнению лидера либерал-демократов свободный от алиментов разведенных супруг быстрее создаст новую семью. «И в той новой семье, возможно, сохраняться семейные узы дольше. Поэтому надо посчитать, сколько у нас разводов, сколько сил у нас тратится на розыск тех, кто не платит алименты, в какой ситуации они оказываются. Не получится так, что мы добиваем остатки семьи?» – добавил парламентарий.

Сегодня Госдума приняла законопроект, направленный на совершенствование взыскания алиментов. В частности, новая норма обязывает организации и лиц, выплачивающих должнику зарплату, индексировать выплаты на воспитание детей по обращению приставов. До этого индексация алиментов происходила только по запросу взыскателя.

Москва, Зоя Осколкова

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