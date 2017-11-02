К 100-летию революции Raketa выпустит часы с царской кровью

Российский производитель часов под брендом Raketa выпустит к 100-летию Октябрьской революции часы под названием «Революция» с кровью двоюродного правнука Николая II, художника Ростислава Романова. Об этом Романов рассказал в рекламном ролике, опубликованном на Youtube-канале Russian Watches Raketa. По словам потомка царской семьи, это «часы, которые заставят нас задуматься дважды перед тем, как поднять бокал шампанского с привкусом крови».

Романов является разработчиком дизайна коллекции часов. На видео он делает порез на пальце и выдавливает кровь на заготовки часов. Он пояснил, что идея заключается в том, чтобы напомнить, что революция была «страшной трагедией, повлекшей за собой страдания и смерть многих людей из всех слоев русского общества».

«Мы получили на ролик много положительных отзывов от тех, кто поддерживает нашу инициативу. Мы также столкнулись с отрицательными откликами от некоторых людей, которые почувствовали себя оскорбленными этим роликом. Я искренне приношу свои извинения перед этими людьми, так как я хотел, наоборот, попытаться всех объединить в память о всех, кем бы они ни были, кто погиб в трагических обстоятельствах, вызванных революцией», – говорится в сообщении от имени Романова, размещенном в описании видео. По словам Романова, создатели часов «поддерживают идею российского президента и предлагают использовать это событие как повод для единения русского народа».

Ростислав Романов – правнук сестры Николая II великой княгини Ксении Александровны. Он родился в Иллинойсе (США), а в 2009 году решил переехать в Россию. Он является членом Ассоциации членов семьи Романовых и входит в совет директоров Raketa Watches в качестве креативного советника. Как пишет издание Russia Beyond The Headlines, Ростислав Романов является первым из потомков царского рода, кто переехал в Россию после революции, однако он по-прежнему проживает и в Великобритании.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.11.17

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