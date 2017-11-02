В российских школах и вузах введут курс по правам человека

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о разработке государственной учебной программы по правам человека, которая будет преподаваться в школах и высших учебных заведениях страны.

В настоящее время в вузах и школах России нет специального курса, который бы назывался «Права человека», сообщила Москалькова на пленарном заседании форума «Сообщество». Правозащитница упомянула, что на практике часто бывают ситуации, когда потерпевшие из-за незнания не обращались за защитой своих прав в государственные органы, а когда узнавали о такой возможности, время было упущено.

Москалькова обратилась с этим вопросом к президенту Владимиру Путину и премьеру Дмитрию Медведеву, по ее словам, и российский лидер и глава кабмина поддержали разработку программы, передает «Интерфакс».

Уполномоченный по правам человека призвала представителей общественных организаций принять участие в разработке учебного курса.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.11.17

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