Ушел из жизни лауреат «Русского Букера» Владимир Маканин

Советский и российский писатель, лауреат «Русского Букера» Владимир Маканин умер на 81-м году в своем доме неподалеку от Ростова-на-Дону, рассказала пресс-секретарь издательства «Эксмо» Светлана Маркелова. «Владимир Маканин умер 1 ноября у себя дома в поселке Красный под Ростовом-на-Дону. Последние несколько лет он болел», – рассказала она, добавив, что похороны состоятся 3 ноября недалеко от дома Маканина на кладбище поселка Красный.

Свой первый роман – «Прямая линия» – Маканин опубликовал в 1965 году. В последующие годы свету увидели и другие произведения писателя – «Портрет и вокруг», «Один и одна», «Андеграунд, или Герой нашего времени», «Две сестры и Кандинский», «Асан» и другие. В 1993 году за повесть «Стол, покрытый сукном и с графином посередине» был удостоен премии «Русский Букер». В 2008 году за роман «Асан» Маканин награжден премией «Большая книга». Кроме того, писатель был удостоен государственной премии в области литературы и искусства (1993). Он также получил Пушкинскую премию фонда Тепфера, премию «Ясная Поляна» и Европейскую премию по литературе.

В 1995 году по повести Маканина «На первом дыхании» Георгий Данелия снял фильм «Орёл и решка», в 2008 году рассказ «Кавказский пленный» был экранизирован Алексеем Учителем, снявшим фильм «Пленный». В последние годы писатель болел.

Ростов-на-Дону, Иван Гридин

Ростов-на-Дону. Другие новости 02.11.17

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