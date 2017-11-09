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Четверг, 9 ноября 2017, 09:01 мск

российское информационное агентство 18+

Общество

Жителей России сосчитают осенью 2020 года

Жителей России сосчитают осенью 2020 года

Правительство России утвердило сроки проведения пробной и Всероссийской переписей населения. Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.

Согласно документу, пробная перепись населения будет проводиться с 1 по 31 октября 2018 года, Всероссийская перепись населения – с 1 по 31 октября 2020 года.

Пробной переписью будет охвачено около 550 тысяч человек. Пилотное исследование необходимо для «отработки программно-методологических и организационных вопросов Всероссийской переписи населения» и оптимизации стоимости всего комплекса работ, связанных с проведением переписи, пояснили в кабмине.

Из документа следует, что Всероссийская перепись позволит получить официальную статистическую информацию о численности и составе населения России, в том числе и по субъектам страны, а также по муниципальным образованиям. Данные будут представлены «в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения и его образовательным уровнем».

Ответственным за подготовку и проведение Всероссийской переписи населения определен Росстат.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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