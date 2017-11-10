В Бурятии выйдут на митинг учителя, уволенные после выборов

В Улан-Удэ школьные учителя готовятся выйти на митинг. По мнению преподавателей, их несправедливо лишили работы за то, что они голосовали за другого кандидата на выборах.

В протестной акции будут участвовать педагоги и директора школ Еравнинского района Бурятии. Митинг согласован с городской администрацией, в общей сложности ожидается, что на мероприятие придут около 200 человек, пишет Тайга.инфо со слов организатора Баира Чойбсонова.

Участники акции утверждают, что были уволены после выборов главы района, прошедших 18 сентября 2016 года. Педагоги голосовали за Сергея Цыренжапова – оппонента действующего руководителя, однако большинством голосов у власти остался прежний глава Цыденжап Шагдаров.

В результате восемь директоров районных школ из 14 лишились своих должностей. Тренерам по вольной борьбе и волейболу, под чьим руководством команды добивались успеха, закрыли доступ в спорткомплекс. «Директор одной из школ была уволена 1 сентября 2017 года, а исполняющим обязанности был поставлен физрук», – посетовал Чойбсонов.

Ранее жители направили письмо главе Бурятии Алексею Цыденову с просьбой «защитить наших работников образования и других отраслей бюджетной сферы от бездумной кадровой политики главы района».

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

Улан-Удэ. Другие новости 10.11.17

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