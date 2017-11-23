Иркутская прокуратура встала на защиту уволенных после выборов директоров школ

В Иркутской области директора школ нескольких поселений были уволены после выборов, прошедших в сентябре. По их словам, они лишились своих постов за то, что не пожелали агитировать за «правильных» кандидатов. По итогам проверки прокуратура подтвердила незаконность увольнений и наказала главу Черемховского района и начальника отдела образования.

В прокуратуру обратился уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин. По данным правозащитника, с директорами девяти школ Черемховского района накануне учебного года были заключены трудовые договоры сроком на один месяц. При этом все они добросовестно выполняли свои обязанности на протяжении длительного времени, передает «Тайга.инфо».

После выборов руководителям учебных заведений было отказано в продлении трудовых договоров. Местные власти заявили, что в работе школ были выявлены недочеты, тогда как еще летом подобных претензий не было – школам вручали награды в знак высокой оценки труда работников. Сами уволенные заявляют, что их принуждали агитировать за определенных кандидатов на муниципальных выборах.

​Глава Черемховского района Виктор Побойкин получил представление от прокуратуры Иркутской области. В отношении начальника районного отдела образования Светланы Шамановой, которая являлась кандидатом на должность мэра поселка Михайловка, возбуждено административное дело. В настоящее время полиция проводит проверку по факту нарушения ею избирательного законодательства в период предвыборной агитации – раздачи денежных средств, в том числе в день голосования.

Кроме того, дело об административном правонарушении возбуждено в отношении депутата городской Думы города Черемхово Сергея Семенова, который избил бывшего директора школы деревни Балухарь Ксению Антипину и ее отца. Сам Семенов не отрицает, что участвовал в конфликте, однако, по его словам, это была обычная ссора.

Напомним, подобная история произошла в Еравнинском районе Бурятии, где восемь директоров районных школ из 14 лишились своих должностей после выборов главы района, прошедших 18 сентября 2016 года. Директора также настаивают на том, что их уволили из-за того, что они голосовали не за того кандидата.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 23.11.17

«Дело первоклассников» в Екатеринбурге не завершено: один из родителей добился отмены решения райсуда. / Суд отправил в колонию строгого режима уральца, «заминировавшего» отделение полиции. / Жители пяти уральских сел оказались на грани выживания из-за карантина: без зарплаты, без работы и без перспектив (ВИДЕО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»