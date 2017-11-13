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Треть россиян допустила повторение Октябрьской революции из-за недовольства властями

Треть россиян допустила повторение Октябрьской революции из-за недовольства властями

Почти половина жителей России (46%) не ждут повторения событий, подобных Октябрьской революции 1917 года, так как убеждены, что власть не допустит массовых протестов. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), которые приводит газета «Коммерсантъ».

Согласно итогам исследования, треть россиян (35%) считает возможным повторение революции-1917. По мнению 10% из них, такие события вероятны из-за того, что люди недовольны властями, ситуацией в стране. Среди других причин участники опроса указали низкий уровень жизни, нерешенные социальные проблемы, коррупцию, безработицу и непредсказуемость ситуации в стране.

46% россиян полагают, что события 1917 года не могут повториться в сегодняшних условиях, поскольку российская власть не допустит массовых беспорядков, а сами жители РФ не склонны к подобным действиям. 19% затруднились ответить на вопрос.

Чуть больше трети россиян (33%) считают, что Октябрьская революция оказала положительное влияние на русскую культуру из-за ликвидации безграмотности, равенства и свободы. 32% респондентов уверены в обратном из-за уничтожения интеллигенции, памятников культуры и ужесточения цензуры.

Опрос проводился 4-5 ноября среди 1,5 тыс. респондентов.

Напомним, в сентябре «Левада-центр» выяснил, что за последние полгода доля россиян, признающих возможность массовых выступлений населения из-за бедности, выросла с 19% до 26%. Однако 69% опрошенных считают такие протесты маловероятными.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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