Васильева: соцсети сделали российских детей косноязычными

Министр образования и науки России Ольга Васильева заявила, что российские дети испытывают все больше сложностей с устной речью. Формулировать свои мысли школьники отучились из-за социальных сетей и непопулярности чтения.

«Наши дети очень плохо говорят и плохо могут донести. Косноязычие очевидно. Во-первых, мы мало читаем, во-вторых, проблема потери функционального чтения, в-третьих, погружены в информационные сети, в которых проводят огромное количество времени», – цитирует Васильеву «Интерфакс».

По этим причинам школьникам сложно даются домашние задания, в особенности выделение основной мысли после прочтения текста, что и называется функциональным чтением.

«Дети часами сидят за выполнением уроков. Почему? По причине функционального чтения. Это не только наша проблема, это проблема во всем мире, которую надо решать», – заключила Васильева.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.11.17

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