Россияне просят у Деда Мороза избавления от ипотеки и хороших мужиков

Главный Дед Мороз, который сейчас совершает предновогодний тур по городам России, поделился сокровенными желаниями жителей страны. Чаще всего россияне просят волшебника решить их финансовые проблемы.

Так, по словам Деда Мороза, уже стало традицией просить на Новый год закрыть ипотеку. Впрочем, россияне не верят во всемогущество зимнего чародея, а потому желают хотя бы снижения банковской ставки, передает РЕН ТВ.

Дети не отстают от родителей и в письмах просят волшебника положить под елку не игрушки, которые папа с мамой уже купили, а денежный эквивалент. Один малыш пошел дальше и решил сам себя обеспечить, а для того пожелал металлоискатель и лопату.

Если так пойдет, то в скором времени россияне буду указывать номер банковских карт, а также просить в подарок биткоины, сетует Дед Мороз.

Впрочем, есть среди желаний и не столь меркантильные. Женщины часто просят самостоятельных, уверенных в себе мужчин, которые могут принимать решения.

1 ноября Дед Мороз покинул свою резиденцию в Великом Устюге и отправился в путешествие по России. В рамках благотворительной акции волшебник посетит 29 городов, где пройдут праздничные мероприятия с вручением подарков.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.11.17

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