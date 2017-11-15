Стали известны подробности второго развода главы «Роснефти» Игоря Сечина

Руководитель «Роснефти» Игорь Сечин развелся во второй раз. Решение о расторжении брака главы нефтекомпании и его супруги Ольги принял мировойучасток №207 Дорогомиловского района Москвы, следует из информации в картотеке мировых судов. Согласно этим данным, решение «о расторжении брака супругов, имеющих детей», было принято 12 мая текущего года.

Истцом выступил Сечин И.И. – его инициалы совпадают с именем и отчеством главы «Роснефти» Игоря Сечина, ответчицей обозначена Сечина О.А. – вероятно, Ольга Сечина (девичья фамилия – Рожкова). Заявление на развод Сечин подал 12 апреля. Разбирательство прошло в кратчайшие сроки и состояло лишь из досудебной беседы и одного судебного заседания. 14 июня судебное решение вступило в силу.

Скриншот с сайта mos-sud.ru

Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался прокомментировать данные сведения, отметив, что раскрытие информации о личной жизни главы нефтекомпании не входят в компетенцию пресс-службы компании, передает РБК.

По данным СМИ, Игорь Сечин женился на Ольге Рожковой в 2011 году. Незадолго до второй женитьбы глава «Роснефти» развелся с первой женой – Мариной.

По некоторой информации, у Сечина и Рожковой есть общая дочь. После развода бывшая жена руководителя нефтекомпании поменяла фамилию на Рожкову и стала публиковать в соцсети снимки в компании итальянского гонщика Франческо Провенцано.

Как сообщала «Новая газета», Ольга Рожкова работала в аппарате правительства в то время, когда Сечин был вице-премьером. Издание утверждало, что в 2011 году Рожкова сменила фамилию на Сечину. Новым местом работы Сечиной газета называла Газпромбанк.

В картотеке мировых судов не указывается, собираются ли бывшие супруги делить имущество. По оценке Forbes, вознаграждение Игоря Сечина на посту руководителя «Роснефти» в 2016 году составило 13 млн долларов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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