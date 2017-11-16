«Налога на смерть» в России не будет, но будет страховка на похороны

Представители похоронного бизнеса России заявили, что гарантированный перечень ритуальных услуг сегодня не отвечает запросам граждан. При этом 80% этого рынка является черным. Изменить ситуацию они предлагают с помощью взносов, которые в народе тут же окрестили «налогом на смерть».

Законопроект «О погребении и похоронном деле» был подготовлен Министерством строительства РФ. Взносы будут взиматься с ежемесячного дохода вместе с другими налогами и накапливаться на специальном «похоронном» счете.

Однако в общественной палате уточнили, что речь не идет о «налоге на смерть» и каких либо обязательных сборах, связанных с похоронными и ритуальными услугами. Имеется в виду нечто подобное страхованию, передает портал НСН.

«Оно будет связано не с компенсацией средств в случае смерти. Человек страхует момент наступления смерти и последующие похоронные операции. Те, кто оказывает такие услуги, будут общаться не с родственниками покойного, а со страховыми агентами, с юристами», – отметил первый зампредседателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП РФ Артем Кирьянов.

Игроки ритуального рынка считают, что такое страхование поможет родственникам погибших избегать лишних трат. «То есть, не будет ситуации, когда на каждом этапе при похоронах надо заплатить какую-то взятку», – подчеркнул Кирьянов.

Правительство РФ должно доработать законопроект и внести его в Госдуму до 1 декабря 2017 года.

Москва, Зоя Осколкова

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