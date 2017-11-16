Верховный суд сократил срок осужденной за госизмену по SMS

Инга Тутисани, приговоренная к 6 годам лишения свободы по статье «государственная измена» за отправленное в 2008 году SMS в Грузию с информацией о передвижении российских войск, выйдет на свободу через девять дней. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Тутисани Евгения Смирнова.

«Изначально ей дали 6 лет, а сегодня Верховный суд снизил срок до 4 лет и одного месяца, следовательно, она выйдет уже через девять дней. Российский суд редко, когда дает оправдательный приговор, даже если человек невиновен. Сейчас тот самый случай, когда слабые доказательства, и суд решил освободить человека, полностью его не оправдав», – заявил адвокат.

Напомним, в июле 2017 года президент России Владимир Путин помиловал двух осужденных по делу о госизмене женщин. Марина Джанджгава (Сочи) и Анник Кесян (Адлер) также были осуждены за отправленные ими SMS в Грузию. В сообщениях они также рассказывали о перемещениях российских войск. 7 марта российский лидер помиловал другую осужденную за госизмену по SMS, тоже жительницу Сочи Оксану Севастиди.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.11.17

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