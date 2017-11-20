В России упростят правила раздела имущества при разводе

Общественная палата РФ разработала поправки в Семейный кодекс, которые упростят процедуру раздела имущества супругов в ходе развода. Так бизнес хотят отдать тому, кто им занимался, а второй получит компенсацию. Судам могут разрешить аннулировать брачный договор. В Едином госреестре прав на недвижимость (ЕГРН) в обязательном порядке будут указывать, что квартирой владеют оба супруга. Инициативы были подготовлены для Госдумы, которая рассмотрит их с привлечением экспертов.

В ОП считают, что предложенные изменения по ведению ЕГРН повысят прозрачность рынка недвижимости в России. В настоящее время возможна такая ситуация, когда после развода тот, на чье имя записана квартира, продает ее без согласия бывшего супруга, пишут «Известия».

Кроме того, предлагается не делить семейный бизнес, а отдавать управление тому, что им занимался. Второй супруг в этом случае получит «справедливую компенсацию». Дело в том, что при разделе активов зачастую в руководство предприятием попадает человек, который не знает нюансов, тем самым компании может быть нанесен ущерб.

Делить совместно нажитое имущество в ОП предлагают не по частям, как это делается сейчас, а все сразу. Таким образом, можно снизить нагрузку на судебную систему, а также провести раздел более справедливо.

В документе есть несколько рекомендаций, касающихся брачного договора. В частности, суд может признать соглашение недействительным, если один из экс-супругов оказывается в неблагоприятном положении. В таком случае брачный договор может быть аннулирован. Судья также сможет менять некоторые пункты документа, например, пересматривать соотношение долей имущества.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.11.17

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