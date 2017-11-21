Первый канал нашел замену Малахову в лице Бузовой

Звезда реалити шоу «Дом-2» Ольга Бузова получила работу на Первом канале. Она присоединится к другим телеведущим в проекте «Бабий бунт».

«Ежедневное информационное ток-шоу «Бабий бунт» – это женский взгляд на все, что происходит в мире», – говорится в сообщении пресс-службы Первого канала. В программе будет пять женщин Ольга Бузова, Татьяна Васильева, Юлия Барановская, Софико Шеварднадзе и Елена Абитаева, пишет Life.

Телеведущие будут делиться своими взглядами на актуальные темы, анализировать происходящие события и выслушивать мнению гостей ток-шоу.

Премьера телепередачи запланирована на 27 ноября.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.11.17

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