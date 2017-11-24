Мизерные пособия и нехватка мест в детсадах: россияне назвали главные проблемы материнства в стране

Жители России считают, что низкий размер пособий на детей и дефицит детских воспитательных учреждений являются главными проблемами, с которыми сталкиваются родители. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ко Дню матери.

Подобное исследование проводилось и в 2008 году. Тогда только четверть опрошенных заявили, что это хорошее время для рождения детей, сейчас такое мнения высказали 42% респондентов. О том, что настоящее время не подходит для того, чтобы становиться родителями, заявили 17%.

38% опрошенных считают, что положение матерей в России за девять лет практически не изменились, столько же уверены, что оно улучшилось, 18% – ухудшилось. Каждый пятый позитивно оценил финансовое положение семьи с появлением детей. 35% респондентов заявили, что уровень их благосостояния снизился, 43% говорят, что не заметили изменений.

По мнению каждого четвертого участника опроса, главной проблемой материнства и детства является маленький размер пособий. 21% опрошенных сообщили о нехватке мест в детских садах. Далее в рейтинге проблем россияне обозначили низкий уровень жизни, высокие цены, а также низкий уровень медицинского обслуживания.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 24.11.17

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