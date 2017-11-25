Российский священник заявил о причастности церкви к популярности айфонов. «Apple заимствовала иконы»

Митрополит Волоколамский Иларион объяснил популярность продукции Apple. По его словам, создатели «яблочных» гаджетов взяли на вооружении опыт, который веками практикуется в церкви. Речь идет об использовании картинок в виде иконок, как в церкви, но только маленьких по размеру.

Священнослужитель отметил в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24», что практически с самого начала следил за тем, как создавались компьютеры. По его словам, изначально компьютер «оперировал исключительно с текстом, потом стала появляться продукция фирмы Apple, где вместо текста стало появляться то, что они называли словом icon – иконка, картинка, каждая из которых куда-то ведет».

Митрополит отметил, что впоследствии этот новый способ визуализации вытеснил тексты, и сейчас большинство интернет-сайтов содержат не столько тексты, сколько картинки.

Священнослужитель подчеркнул, что церковь на протяжении многих веков использовала подобную систему. «Неслучайно, ведь у нас в церкви много икон, и верующие наши дома имеют иконы, молятся на них, потому что каждая икона – как бы окно в другой мир», – провел аналогию митрополит (цитата по «Интерфаксу»). Он полагает, что Apple воспользовалась опытом церкви. По его словам, именно «с этим в значительной степени связана популярность» их компьютеров и гаджетов.

Митрополит также заявил, что непринципиально, с какого носителя верующим читать молитвы – с телефона или с бумаги, но осудил тех священников, которые стоят перед престолом с айфоном вместо служебника в руках. «Создается впечатление, что, может, он не молитвы читает, а свой почтовый ящик проверяет», – отметил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.11.17

На трассе под Челябинском «Ягуар» сбил сову и затонул в озере. / Вопрос строительства часовни возле ЮУрГУ могут вынести на городской референдум. / Сегодня ночью в Уральских горах похолодает до -20. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»