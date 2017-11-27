Чиновникам велели готовить школы к войне

Министерство образования Красноярского края выпустило методические рекомендации об организации учебного процесса в условиях военного времени. Документ, датированный 10 ноября 2017 года, направлен руководителям всех муниципалитетов.

Скан документа накануне появился в Сети. «Просим вас довести до начальников управлений образования методические рекомендации об организации учебного процесса при проведение подведомственных учреждений в готовность к работе в период мобилизации, в военное время, при введение военного положения», – говорится в письме.

Скрин документа с сайта govoritmoskva.ru

Пресс-секретарь регионального минобра Надежда Квитковская подтвердила подлинность документа. По словам представителя правительства края, работа по подготовке учебных заведений к работе в военное время «является плановой и планируемой заранее», передает портал FlashSiberia.

«Мобилизационная подготовка определена федеральным законом РФ, поэтому все организации, в том числе и образования, должны в обязательном порядке знать, как вести себя в критической ситуации», – пояснила пресс-секретарь минобра. Чиновница также отметила, что обнародованный документ был для внутреннего пользования, и сейчас соответствующие органы «ведут проверку на предмет того, откуда пошла утечка информации», сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Отметим, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что все крупные промышленные предприятия страны должны быть готовы к срочному переходу к работе в военное время и производству оборонной продукции.

Как сообщал «Новый День», в августе 2015 года бюджетным организациям Новосибирской области было поручено срочно подготовить «планы работы на случай войны» и быть готовыми к мобилизационной проверке.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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