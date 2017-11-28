Новосибирская мэрия открестилась от запрета на Деда Мороза в детсадах

В Новосибирске местные власти не запрещали детским садам приглашать на новогодние утренники Деда Мороза и Снегурочку. Об этом заявила руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики новосибирской мэрии Анна Терешкова.

«Это ерунда... Не может город дать такой запрет», – сообщила глава ведомства РЕН ТВ. Чиновница уточнила, что такие решения принимаются родителями детей.

Впрочем, Терешкова не отрицает, что озвучила СМИ мнение психолога о том, что маленькие дети не понимают такого персонажа как Дед Мороз, а потому специалисты не рекомендуют приглашать актеров, исполняющих роль волшебника, на детские утренники.

Напомним, ранее информационные агентства в Новосибирске, Кирове, Самаре и Казани со ссылкой на слова родителей сообщили о том, что местные власти запретили приглашать на утренники в детские сады Деда Мороза и Снегурочку. Чиновники объяснили ограничения борьбой с коррупцией и рекомендациями психологов.

Впрочем, праздничных персонажей может сыграть любой родитель, только для этого ему нужно оформить медицинскую книжку, а также получить справку об отсутствии судимости.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 28.11.17

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