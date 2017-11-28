Дед Мороз-коррупционер и травмирующая психику Снегурочка попали под запрет в детсадах

В Новосибирске, Кирове, Самаре и Казани власти запретили приглашать на детские утренники артистов, исполняющих роли Деда Мороза и Снегурочки. Ограничения объяснили борьбой с коррупцией и рекомендациями психологов.

Чиновники Кирова обеспокоились тем, что приглашенные артисты используют детские сады в качестве площадки, однако не платят никакой аренды, а только собирают деньги с родителей. Городские власти считают, что выступления Деда Мороза и Снегурочки попадают под категорию «Организация массовых мероприятий», а потому актеры должны отчислять 400 рублей за одну группу в пользу администрации воспитательного учреждения, отмечается на сайте kirov-portal.ru.

В Казани и Самаре запрет на праздничных персонажей оправдали борьбой с коррупцией, пишет портал 63.ru. Родители не могут скинуться на оплату труда актеров, так как кто-то может посчитать такие действия незаконными поборами со стороны администрации садика.

Впрочем, Деда Мороза может сыграть любой родитель, только для этого ему нужно оформить медицинскую книжку, а также получить справку об отсутствии судимости.

В Новосибирске неоднозначное решение объяснили рекомендацией психологов, передает FlashSiberia. Эксперты считают, что дошкольники настолько маленькие, что не понимают такого персонажа как Дед Мороз. Снегурочку, конечно, можно позвать на праздник, но и этого психологи не советуют.

Москва, Зоя Осколкова

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