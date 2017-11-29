Верховный суд: За курение соседей на балконе можно получить компенсацию

Верховный суд РФ разрешил жильцам взыскивать в судебном порядке моральный вред с курящих на балконе соседей. «Действующее законодательство допускает компенсацию морального вреда за нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», – отметили в высшей инстанции.

Тем самым суд поставил точку в двухлетнем судебном споре двух жителей Новосибирска, пишет РАПСИ. Один из них долгое время пытался через суд запретить своему соседу курить на балконе, но не добившись своего, в итоге переехал. Тем не менее, он создал важный прецедент в вопросе получения компенсаций из-за негативного влияния табачного дыма.

Заявить жаловался на поступающий с соседской лоджии табачный дым, который негативно сказывается на состоянии здоровья его самого и его ребенка и просил суд взыскать с соседа-курильщика компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей. Ленинский суд Новосибирска и апелляционная инстанция не пошли навстречу истцу, в отличие от Верховного суда РФ.

В высшей инстанции отметили, что запретить жильцу курить на собственном балконе по законным основаниям нельзя. Тем не менее, право на благоприятную окружающую среду, в том числе на отсутствие табачного дыма, закреплено в Конституции РФ. Таким образом, Верховный суд допустил возможность запрета курения на лоджиях и балконах, если от этого страдают соседи.

«Проживая в жилом помещении, имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака, обусловленных курением соседей. Право гражданина пользоваться жилым помещением свободно, в том числе курить в нем, должно осуществляться таким образом, чтобы последствия потребления табака, которые могут вызвать проникновение табачного дыма или запаха табака в жилое помещение соседей, не распространялись за пределы помещения курящего лица и не причиняли неудобства соседям», – следует из постановления Верховного суда.

В высшей инстанции также отметили, что запах табачного дыма способен вызвать моральные и физические страдания некурящего человека, а также нарушать его нематериальные права. В связи с этим суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации вреда (ст.151 ГК РФ). «Действующее законодательство допускает компенсацию морального вреда за нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», – говорится в постановлении.

В связи с этим высшая инстанция частично отменила решения нижестоящих судов и присудила некурящему жителю Новосибирска компенсацию в размере 5 тысяч рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.11.17

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