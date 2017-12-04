Конституцию в российских школах будут изучать по видеоиграм

Российские школьники в будущем должны изучать Конституцию с помощью интерактивных игр и квестов. С такой инициативой выступил один из авторов главного документа страны, доктор юридических наук Сергей Шахрай. Он собирается предложить свою идею Министерству образования и науки.

По словам Шахрая, преподавание обществознания в российских школах, в рамках которого дети изучают Конституцию, находится на низком уровне. «Я не понаслышке могу сказать, что и программа, и учебники пока крайне слабые. Поэтому изучение в рамках курса обществознания и курса истории надо совершенствовать», – цитирует Шахрая РИА «Новости».

Конституция – это документ, который лежит в фундаменте прав и свобод российских граждан, а потому учить школьников из-под палки «бесполезно, будет только обратный эффект», отметил один из авторов Конституции.

«Для этого можно использовать интернет, возможности социальных сетей. Мы, например, создали виртуальный музей конституционной истории России, который живет на информационном портале президентской библиотеки. Это в виде игры, квеста в понятной форме для школьника. Вот так надо преподавать», – пояснил Шахрай.

Он намерен обратиться к министру образования и науки Ольге Васильевой с предложением о новом подходе в преподавании основ Конституции РФ школьникам.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.12.17

Николаю Коляде – 60 лет: соцсети взорвались от поздравлений (ФОТО). / Бегство Меркурия. Гороскоп РИА «Новый День» на 4 – 17 декабря 2017. / Рейтинг стран с самой дешевой ипотекой: России в этом списке не предвидится. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»