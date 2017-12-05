«В основном это несчастные случаи»: Минобороны ответило на публикацию данных о погибших военных за 5 лет

Стала известна реакция Минобороны России на появление в СМИ информации о потерях среди российских военнослужащих за пять лет. По данным оборонного ведомства, большая часть случаев гибели силовиков произошла во внеслужебное время и в основном классифицируется как несчастные случаи.

В комментарии Минобороны говорится, что в последние годы число страховых случаев снижается. Свыше 80% страховых случаев происходит во внеслужебное время, вне территории воинских частей, и зачастую относятся к несчастным случаям и бытовым травмам. В статистику страховых случаев включены лица, с момента увольнения которых с военной службы прошел год, указали в ведомстве. Рост расходов по страховым случаям силовики объяснили инфляцией, заверив, что по всем случаям выплаты производятся своевременно и в полном объеме.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что в 2012 году умерли 630 военнослужащих Министерства обороны, в 2013 году – 596, в 2014 году – 790, в 2015 году – 626, в 2016 году – 393. Эти сведения следуют из документации к тендеру на страхование служащих в Вооруженных силах России в 2018-2019 годах. Информация попала в открытый доступ после того, как победу в конкурсе стоимостью 11,2 млрд рублей одержала страховая компания «Согаз». К извещению о проведении тендера было прикреплено приложение с дополнительными сведениями для участников тендера. В этих документах, в том числе, раскрывалась информация о числе умерших военнослужащих за последние пять лет. Указанные цифры относятся ко всем категориям военнослужащих, в том числе призывникам и контрактникам.

Стоит отметить, что Минобороны перестало публиковать статистику об умерших от всех причин военнослужащих с 2010 года. В 2015 году президент России Владимир Путин своим указом отнес к гостайне сведения о потерях военного ведомства в мирное время при проведении спецопераций. Этот документ пытались опротестовать общественники, однако Верховный суд РФ признал указ главы государства законным.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.12.17

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