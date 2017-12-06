В России хотят разрешить продавать шампанское круглосуточно в Новый год

В заксобрании Ленинградской области разрабатывается законопроект, который позволит магазинам продавать шампанское в новогоднюю ночь и на Рождество. Автор инициативы считает, что мера поможет в борьбе с употреблением суррогата.

Идею о снятии запрета на продажу шампанского в ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января озвучил депутат Владимир Петров, пишет RT. Инициатива потребует внесения поправок в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции».

«Повышенный спрос населения на игристое вино (шампанское) в новогоднюю ночь при установленном запрете на розничную продажу алкогольной продукции в это время порождает черный рынок, привлекает различных недобросовестных продавцов некачественной или контрафактной продукцией», – пояснил парламентарий.

Кроме того, Петров уверен, что новая норма будет иметь благоприятные экономические и социальные последствия. Отмена запрета на торговлю спиртным в праздники позволит увеличить поступления налогов в бюджет.

Напомним, согласно российскому законодательству на территории РФ действует запрет на продажу алкогольных напитков в период с 23:00 до 08:00. В некоторых регионах местные власти увеличили период «трезвости». Так в Алтайском крае, Ивановской, Иркутской, Липецкой, Владимирской областях, городах Тулун и Шуя спиртное легально можно купить только с 09:00 до 21:00.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 06.12.17

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