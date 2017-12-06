Каждый пятый россиянин выступает за наказание чиновников от спорта за допинговый скандал Более 60% граждан призывают власти сделать всё для защиты спортсменов

Большинство жителей России (61%) полагают, что в ситуации допингового скандала власти страны должны принять все возможные меры для защиты спортсменов. Речь идет не только о сборе доказательств невиновности, но и введении жесткого контроля атлетов и их тренеров, спортивных врачей и других лиц, кто с ними работает, для предотвращения случаев использования запрещенных препаратов. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

На вопрос, что нужно сделать российским властям в связи с допинговым скандалом вокруг отечественных спортсменов, 23% предложили «не предпринимать никаких мер, не поддаваться на провокации и не оправдываться». Еще 22% призвали «публично признать имеющие место нарушения, наказать виновных спортсменов и чиновников», 12% считают, что считают, что необходимо «тихо уладить конфликт с международными организациями». Затруднились ответить на вопрос 4% респондентов.

При этом 74% россиян считают, что случаи нарушения антидопинговых правил в сборной России единичны, и лишь 8% убеждены, что нарушения носят массовый характер. 14% участников опроса заявили об отсутствии каких-либо нарушений.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 1-3 декабря среди 1,8 тысячи респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.12.17

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