Предложения о написании дипломов приравняют к рекламе наркотиков

Минобрнауки разработало законопроект, запрещающий рекламировать услуги по написанию на заказ курсовых работ, дипломов и диссертаций. Рекламу таких услуг предлагается приравнять к рекламе наркотиков и табака и наказывать нарушителей штрафом на сумму до 500 тыс. рублей. Кроме того, ведомство предлагает обязать вузы публиковать все дипломные работы на своих сайтах. По мнению авторов инициативы, это поможет в борьбе с плагиатом. По оценкам экспертов, оборот посредников, участвующих в рекламе дипломных работ, может достигать 6 млрд рублей в год.

Проект предлагаемых в законы «О рекламе» и «Об образовании в РФ» поправок Минобрнауки опубликовало на официальном портале regulation.gov.ru. В министерстве считают необходимым запретить рекламу по написанию «выпускных квалификационных работ», диссертаций и «иных работ», необходимых для «прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающимися».

Изменениям подвергнется ст.7 закона «О рекламе». В ней говорится о недопустимости рекламы наркотиков, взрывчатки, человеческих органов и табака. Отметим, что нарушение законодательства о рекламе по ст. 14.3 КоАП РФ карается штрафами на сумму до 2,5 тыс. рублей для граждан и 100-500 тыс. рублей – для юрлиц.

Помимо этого, чиновники намерены обязать вузы публиковать дипломные работы бывших студентов на сайтах образовательных учреждений, что, по мнению авторов поправок, станет хорошим шагом в борьбе с плагиатом. Публиковать предлагается полные тексты «выпускных квалификационных работ» за исключением дипломов, содержащих коммерческую и государственную тайну.

Особо оговаривается, что тексты дипломов должны быть идентичны представленным на защите, а публикации на сайтах учебных заведений должны быть доступны не менее полугода. Как напоминает «Коммерсантъ», с 2014 года требование публиковать тексты действует в отношении диссертаций.

Минобрнауки отмечает, что ежегодно в России выпускниками вузов становятся более 1,2 млн студентов. По данным компании «Антиплагиат», треть сдаваемых в России дипломных работ имеют «заимствования более половины текста». Услуги по написанию дипломов в среднем оцениваются в интернете в 10-20 тыс. рублей. Получается, что ежегодные обороты по написанию дипломов на заказ колеблятся в пределах 4-6 млрд рублей, без учета курсовых работ (1-1,5 тыс. рублей) и диссертаций (60-100 тыс. рублей).

Между тем, предложение публиковать тексты дипломов на сайтах вузов вызывает неоднозначное отношение. «Это палка о двух концах. С одной стороны, каждый сможет проверить диплом на плагиат, как это происходит с диссертациями. С другой, это может привести к тому, что работы будут воровать без всяких компаний и рекламы, с помощью специальных программ можно переставить слова и затем выдавать дипломы за свои», – считает первый зампред комитета Госдумы по образованию.

Москва, Иван Гридин

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