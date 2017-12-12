Биткоин, «Матильда и «Синий кит»: названы главные интересы россиян в 2017 году

Специалисты поисковика «Яндекс» проанализировали поисковые запросы россиян за 2017 год и составили списки событий, явлений, людей и фильмов, которые пользовались наибольшей популярностью в уходящем году.

По версии «Яндекс», главным событием в России и мире стал теракт в метрополитене Санкт-Петербурга. Вторую строчку рейтинга заняли запросы о группах смерти и их символе «Синем ките». Третье место досталось скандалу вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда». Четвертой самой волнующей для россиян темой оказались штрафы за отсутствие на автомобиле знака «Шипы». Кроме того, к сервису «Яндекс» часто обращались с вопросами о деятельности Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, эпидемии вируса Коксаки в Турции, мощах Николая Чудотворца и об открытии парка «Зарядье» в Москве.

Наибольший интерес россиян среди мужчин вызвал певец Дима Билан. Второе место в списке у Андрея Малахова, по всей видимости, переход ведущего с «Первого канала» на «Россию 1» добавил ему популярности. Третью строчку занимает актер Армен Джигарханян, за ним следуют режиссер Кирилл Серебренников и рэпер Face.

Среди представительниц прекрасного пола чаще все вопросы поисковику задавали о певице Марии Максаковой. На втором месте Юлия Самойлова, которую не пустили на Украину выступить на «Евровидении». На третьей строчке участница ток-шоу «Пусть говорят» Диана Шурыгина. За ней следуют телеведущая Дана Борисова и балерина Анастасия Волочкова.

Самый популярный поисковый запрос среди вещей и явлений – «криптовалюта». Пользователи также искали спиннер, iPhone X, Samsung Galaxy S8 и iPhone 8. Помимо этого, интересовали россиян голосовой помощник Алиса, рэп-баттлы, блокчейн и новые 200 и 2000 рублевые купюры.

Рейтинг спортивных мероприятий возглавил чемпионат мира по хоккею. Также пользователи часто искали информацию о Кубке конфедераций, чемпионате мира по футболу и отдельных футбольных матчах российской сборной.

Первым в топ лучших фильмов стал ужастик «Оно», затем идет мультик «Гадкий я 3», блокбастер, снятый по комиксам, «Стражи Галактики -2». Российская картина «Викинг» заняла четвертое место, а сказка «Последний богатырь» только шестое, уступив пятую строчку фильму киностудии Disney «Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки».

Среди российских сериалов набольшей популярностью по запросам пользуется «Молодежка», среди зарубежных – «Игра престолов».

В рейтинге мемов лидирует «эщкере» – слово, вышедшее из рэперского сленга. Пользователи «Яндеса» пытались узнать значение этого выражения. В топ-3 также вошли «ждун» – скульптура голландской художницы Маргрит ван Бреворт и фраза «это фиаско, братан».

В «Яндекс» уточнили, что главные темы определяются на основе поисковых запросов, заданных с начала года по конец ноября. Вероятно, по этой причине в списки не попали отстранение сборной России от зимних Олимпийских игр и решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах, так как эти события произошли в декабре.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.12.17

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