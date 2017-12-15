В России хотят запретить хоронить в могилы родственников

Российское Министерство строительства и ЖКХ предложило ввести «специальный режим на кладбищах». Чиновники хотят запретить захоронения в могилы родственников. Тем самым Минстрой намерен ввести понятие, которое может быть применено к любому российскому кладбищу – «кладбище специального режима использования».

В итоге в подобных местах будут запрещены захоронения в уже имеющиеся могилы родственников, передает РИА ФАН. Впрочем, чиновники готовы сделать исключения для граждан, имеющих определенные заслуги, или если речь идет о погребении в «семейные (родовые) места захоронения».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.12.17

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