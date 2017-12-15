Дед Мороз отказался от пенсии и планов стать президентом

Главный Дед Мороз России рассказал, что не собирается уходить на отдых по старости, так как полон энергии. Кроме того, волшебник заявил, что у него нет президентских амбиций, но есть подарок для действующего главы государства.

«Я отказался от пенсии. Когда я только поселился в Великом Устюге, приходили представители Пенсионного фонда, пытались вручить мне пенсионный билет», – сообщил Дед Мороз во время пресс-конференции в Москве, куда он приехал из Великого Устюга.

Впрочем, зимний дедушка не уточнил свой возраст. «Мне столько лет, сколько существует мир», – отметил Дед Мороз и добавил, что он пока полон сил и энергии.

Кроме того, волшебник сообщил, что не собирается баллотироваться в президенты России. «Вот я не уверен, что президент Российской Федерации может стать Дедом Морозом. Так что я считаю, что моя должность выше», – заявил снежный дед.

В то же время Дед Мороз поделился, что уже приготовил подарок для Владимира Путина, однако рассказать о нем отказался.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.12.17

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