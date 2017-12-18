Роспотребнадзор выпустил советы по выбору Дедов Морозов и Снегурочек

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как защитить себя от недобросовестных аниматоров, исполняющих роли Деда Мороза и Снегурочки. В ведомстве предлагают опираться на советы знакомых, а также оформлять договор в письменной форме.

При подборе аниматоров, которые будут развлекать детей и взрослых в праздники, в первую очередь в Роспотребнадзоре рекомендуют изучить рынок, ознакомиться с ценовой политикой, а также спросить знакомых и друзей, которые уже пользовались подобными услугами.

Затем нужно заключить в письменной форме соглашение с агентством или непосредственно аниматором. «Перед подписанием договора следует внимательно ознакомиться с его условиями, изучить предмет договора, сроки исполнения, стоимость услуг, а также ответственность сторон за неисполнение обязательств по договору. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых вручается заказчику», – говорится на сайте Роспотребнадзора.

Кроме того, гражданам советуют остерегаться мошенников, которые активизируются в праздники. Клиенты теряют бдительность, а значит, могут стать жертвами грабителей, замаскировавшихся под аниматоров. «При возникновении малейшего подозрения лучше найти объявление, вызывающее больше доверия», – заключили в надзорном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.12.17

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