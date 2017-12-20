Госдума утвердила сроки задержания нетрезвых граждан

Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, который определил, что полицейские в праве задерживать гражданина в состоянии алкогольного опьянения на срок не более 48 часов.

Из пояснительной записки к документу отмечается, что, согласно Конституции, до судебного решения человек нельзя задерживать более 48 часов. Ранее срок административного задержания отсчитывался с «момента вытрезвления», а не фактического его доставления.

Как напоминает РИА «Новости», ранее в Госдуме также предложили возродить систему медицинских вытрезвителей. Их закрыли в 2011 году, а функции передали медицинским учреждениям. Сейчас закон дает право полицейским доставлять пьяных граждан в медицинские организации или в отделение полиции по заявлению сожителей нетрезвого, если есть основания полагать, что он может причинить вред здоровью или имуществу граждан.

Как писал «Новый День», в начале августа стало известно, что в российских городах, которые в 2018 году примут матчи Чемпионата мира по футболу, будут открыты учреждения для помощи нетрезвым болельщикам. Аналоги вытрезвителей создадут по просьбе МВД, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.12.17

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