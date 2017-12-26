Эксперты назвали слово 2017 года в России

Эксперты при Центре творческого развития русского языка определили 10 главных слов уходящего года. Кроме того, на сайте «Год литературы 2017» появился список авторских неологизмов – протологизмов.

По мнению экспертов, главным словом этого года в России стала «реновация». Второе место в рейтинге досталось «биткоину». На третьей строчке – «хайп». В ТОП-10 также попали слова «токсичный», «баттл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз» и «домогательство»/«харассмент».

Лидером в перечне протологизмов стало слово «домогант», за ним идет «гоп-политика», на третьем месте «зломенитый».

Главные слова года определялись экспертным советом, в который вошли известные писатели, лингвисты, филологи, журналисты, культурологи и философы.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.12.17

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