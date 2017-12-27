Охотничье лобби убрало из Красной книги популярных у браконьеров животных

Новая редакция Красной книги утверждена Министерством природы России. Изменения в списки редких и исчезающих животных приурочили к концу Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий. Однако по непонятной причине из Красной книги исключили несколько видов, которые пользуются популярностью у браконьеров. Ученые Российской академии наук обратились к президенту.

Приказ об утверждении списков объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из нее, подписал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, передает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды Игоря Давыдова.

Проводить ревизию исчезающих видов необходимо раз в десять лет, но Красная книга не обновлялась с 1998 года. Почти за два десятилетия в списки вносились лишь три точечных изменения.

Тем временем, ученые РАН озаботились тем, что из Красной книги исчезли остающиеся под угрозой виды животных. Речь идет о снежном баране и гималайском медведе, пишут «Новые Известия». По словам доктора географических наук, профессора Александра Дроздова, животных исключили из списка под давлением охотничьего лобби. На гималайского медведя любят охотиться иностранцы, а лапы используются в восточной медицине.

Академики написали письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросили его встать на защиту природоохранной науки и отменить приказ Минприроды.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.12.17

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