Праздничная милота. Родители разыграли сына-игромана

На YouTube был опубликован ролик, который за короткое время набрал десятки тысяч просмотров. Его сделали родители мальчика, вручая ему рождественский подарок. К вопросу они подошли креативно. Родители подарили сыну Xbox One X в коробке от PlayStation 4.

Из описания видео следует, что родители знали, о том, что мальчик мечтает именно о Xbox One X и решили разыграть его, поместив желанную игровую приставку в коробку от другой консоли – PlayStation 4. Получив подарок, геймер проявил уважение и не подал вида, что разочарован. Когда же он увидел вожделенную приставку, его радости не было предела.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.12.17

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