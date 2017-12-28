В кризис россияне просят у Деда Мороза здоровья, счастья и денег

Социологи провели опрос населения России и выяснили, что бы граждане попросили у Деда Мороза в качестве подарка. Оказалось, что положить под елку зимнему волшебнику нечего, так как основные желания россиян не материальны. Большинство хочет в будущем ходу здоровья, счастья и финансового благополучия.

По данным исследовательского холдинга Ромир, 63% респондентов желают здоровья для себя и своих близких. При этом о пожелании хорошего самочувствия чаще заявляют граждане в возрасте старше 45 лет. 27% россиян мечтают о настоящем счастье. В этой группе оказались опрошенные всех возрастов.

Еще 17% попросили бы у Деда Мороза много денег, однако они не хотят просто большого мешка с банкнотами под елкой, многим нужна возможность заработать на хорошую жизнь самим. Причем, финансового благополучия желают в основном молодые респонденты 18-34 лет.

Кроме того, 8% опрошенных хотели бы получить в качестве подарка путешествие, новую квартиру или дом, а также возможность встретить Новый год в кругу семьи за праздничным столом. 6% россиян мечтают о новой машине. По 2% респондентов хотят встретить настоящую любовь, сочетаться браком, обзавестись детьми. Такое же число россиян пожелали не работать в новогоднюю ночь. Получить новый смартфон в качестве подарка хотят 2% опрошенных.

Опрос проводился с участием 2000 человек в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих в крупных городах и сельской местности, во всех федеральных округах России. Один респондент мог указать в качестве подарка несколько пунктов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.12.17

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