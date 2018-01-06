Медведев облегчил «бюрократический пресс» для усыновителей: сбор нескольких справок отменен

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о некотором упрощении порядка подачи документов, необходимых для усыновления, опекунства и попечительства над детьми-сиротами.

Как говорится в документе, опубликованном на сайте кабинета министров, теперь гражданам не придется самостоятельно предоставлять в органы опеки выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства или другой документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или право собственности на жилое помещение, и копию финансового лицевого счета с места жительства.

В списке документов, которые теперь органы опеки будут сами запрашивать у соответствующих уполномоченных структур в порядке межведомственного взаимодействия, также справка, подтверждающая отсутствие судимости или факта уголовного преследования, копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного фонда или другого органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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