«Тотальная несвобода»: глава РПЦ предупредил об опасности отказа от наличных денег

Полный переход на оплату банковскими картами и отказ от наличных денег угрожает тотальным ограничением свободы человека. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«У нас есть горячие головы, которые с восторгом говорят о необходимости ликвидировать наличные деньги и перейти только на электронные карточки. Это обеспечит прозрачность, контроль, ну, и все те аргументы, с которыми многие хорошо знакомы. И все это так. А если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?» – сказал глава Русской православной церкви в интервью каналу «Россия1» (цитата по РИА «Новости»).

В этой связи патриарх привел пример «одной из европейских стран», где людям, желающим получить гражданство или вид на жительство, предлагают посмотреть ролик, в котором рассказывается о жизни страны, об ее обычаях и законах. В этом же видеоролике, отметил он, очень ярко, «в красках» представлена тема ЛГБТ.

«По просмотру этого ролика задается вопрос: вы со всем этим согласны? Если человек говорит, да, я согласен, я принимаю, это для меня все нормально, он проходит отсев. И он станет либо гражданином, либо получит вид на жительство. А, если нет, то не получит. А, если доступ к финансам будет ограничен вот такого рода условиями? Вот об этих опасностях сегодня церковь говорит во весь голос», – подчеркнул глава РПЦ.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.01.18

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