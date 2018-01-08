В России запретили выбрасывать окурки из окон машин и поездов Под запрет также попали сжигание травы и разведение костров около дорог

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев внес изменения в правила противопожарного режима. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Согласно новым нормам, владельцы земельных участков отныне обязаны регулярно убирать мусор, косить траву и не допускать выжигания травы и разведения костров рядом с автомобильными и железными дорогами.

Также запрещено выжигать траву, разводить костры и выращивать колосовые культуры в охранных зонах железных дорог, в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

Кроме того, документ запрещает выбрасывать окурки из окон поездов и автомобилей. «В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта», – отмечается в постановлении.

Утвержденные поправки запрещают курение во время уборки зерновых культур и заготовки кормов «в хлебных массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы». Курить разрешено только в специально оборудованных местах.

Кроме того, в ходе уборочных работ запрещено использовать машины и уборочные агрегаты без искрогасителей и огнетушителей.

Еще одна норма запрещает складировать сено, солому и дрова в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи и на расстоянии менее 15 метров от оси линий связи.

«Принятые решения позволят повысить уровень защищенности земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, полос отвода и охранных зон железных дорог, путепроводов и продуктопроводов от пожаров», – указывается в сообщении пресс-службы кабмина.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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