Опубликована статистика сексуальных предпочтений россиян

Сайт для взрослых PornHub опубликовал статистику запросов за 2017 году, рассказав о порнографических предпочтениях пользователей по всему миру. Он не обошел стороной и предпочтения россиян.

Главный тренд прошлого года в России – порно для женщин. Примечательно, что видео с таким содержанием оказалось популярнее пародий на «Рика и Морти», спиннеров и других трендов года. В среднем, его искали на 1,4 тысячи процентов чаще.

В целом в 2017 году лидирующие позиции на крупнейшем в мире сайте для взрослых удерживало лесбийское порно. Его искали чаще, чем ролики в категориях «хентай», «milf» или «инцест». Самыми популярным запросами в России остаются видео с тегами «русские», Overwatch, «хентай» и категория «мамочки».

Наибольшей популярностью пользуются актеры: испанец Хорди Эль Нино Полла, американец Мандинго и итальянец Рокко Сиффреди. Самыми востребованными актрисами на PornHub стали Райли Рид, Миа Халифа и Лиза Энн. Примечательно, что самой популярной порноактрисой в России остается Саша Грей, несмотря на то, что уже более пяти лет не участвует в съемках.

Среднесуточная аудитория PornHub в 2017 году составила 81 млн человек. Время, проведенное посетителями на сайте, увеличилось до 9,5 минут. Дольше остальных на сайте пребывают филиппинцы – 13 минут. Россиянам, как оказалось, достаточно восьми минут. Две трети посетителей из России – мужчины.

Как напоминает «Лента.ру», в сентябре 2017 года стало известно, что Россия опережает страны Европы по увлечению порно с трансгендерами в последние несколько лет.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.01.18

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