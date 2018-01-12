Сотрудникам МВД разрешили отдыхать в Туркмении, Узбекистане и еще 11 странах

МВД России утвердило список зарубежных стран, куда могут поехать в отпуск в 2018 году сотрудники ведомства.

В перечне значатся 13 стран, пребывание на отдыхе в которых сотрудников МВД, включая гражданских служащих, признается безопасным, исходя из «военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки», сообщает АТОР, ссылаясь на распоряжение министра внутренних дел Владимира Колокольцева, подписанное в конце прошлого года.

Согласно документу, в список вошли страны СНГ: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Туркмения, республики Абхазия и Южная Осетия, а также Вьетнам, Китай и Куба. Таким образом, из пляжных направлений представлены лишь Куба, Абхазия, Китай и Вьетнам, а «Азербайджан, несмотря на наличие морского побережья, является преимущественно экскурсионным направлением», говорится в сообщении.

Отмечается, что этим перечнем глава МВД предлагает «руководствоваться… при рассмотрении рапортов сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, заявлений государственных гражданских служащих, работников системы МВД России о выезде из Российской Федерации в период отпуска».

Эксперты турбизнеса указывают, что услуги по организации отдыха в Казахстане, Киргизии, Южной Осетии и Таджикистана развиты либо слабо, либо вообще не представлены на российском рынке. Также они обращают внимание на то, что с Туркменией у России существует визовый режим, причем получить визу россиянам туда довольно сложно. Узбекистан эксперты называют интересным направлением, но турпоездки туда ограничены сезонностью и высокой ценой перелета.

Что касается Армения, то эта страна, по заявлению экспертов туррынка, является популярные экскурсионным направлением у граждан России, а в Белоруссию наши соотечественники в основном едут отдыхать в санатории.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.01.18

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