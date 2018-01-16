Психологи объяснили, почему новогоднюю елку стоит убрать пораньше

Мнения психологов о том, когда лучше убрать новогоднюю елку, разделились. Одни говорят, что это нужно сделать в первый трудовой день, другие советуют подождать до Старого Нового года.

По словам психологов, елка ассоциируется с праздничным настроением, потому убрать ее лучше сразу после окончания новогодних праздников. «Для взрослых для того, чтобы настроиться на рабочий лад – в первый рабочий день. Для школьников – сразу после окончания каникул. Это как некий такой ритуал перенастройки и настройки на рабочую волну», – цитирует кандидата психологических наук Ольгу Махоновскую РИА «Новости».

В то же время специалисты рекомендуют не забывать о традициях и подождать до Старого Нового года, а лишь затем убрать новогоднее дерево. «Фокус в том, что рубеж формируется еще в детском возрасте, когда к каждому ребенку приходит Дед Мороз. Эти истории уходят глубоко в детство, поэтому лучше…, если ничего в жизни не препятствует этому радикально… просто поддерживать те традиции», – посоветовал психолог-консультант Психологического центра на Волхонке Илья Шабшин.

Москва, Службы информации РИА «Новый День»

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