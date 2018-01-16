Росконтроль нашел в курином мясе смертельно опасные бактерии

Специалисты Росконтроля проверили куриные бедра шести брендов, поставляемые на прилавки российских магазинов. Оказалось, что ни один из образцов принимать в пищу не рекомендуется из-за содержания в них антибиотиков и бактерий.

«В экспертизе участвовали полуфабрикаты из курицы, точнее цыплят-бройлеров: бедро с кожей охлажденное, изготовленные под брендами «Петелинка», «Ржевское подворье», «Мираторг», «Ясные зори», «То, что надо!», «Каждый день»», – говорится на сайте Росконтроля.

Некоторые полуфабрикаты имеют признаки подмораживания, а на куриных бедрах марок «Мираторг» и «Ржевское подворье» есть следы инъекций. Это говорит о том, что курицу накачивали соляным раствором, чтобы увеличить конечную массу продукта. Также специалисты выявили несоответствие содержания белка с информацией, указанной на упаковке.

Кроме того, все образцы не соответствуют требованиям безопасности по показателю обсемененности мезофильными микроорганизмами (КМАФАнМ). В продуктах «Мираторг», «То, что надо!», «Ясные зори» и «Каждый день» норма была привешена в десятки раз. Вероятно, при производстве были нарушены санитарные правила и технологии изготовления, а также сроки и температурные режимы хранения и реализации мяса.

В продукции марки «Ясные зори» обнаружена опасная бактерия листерия, а в курице «Ржевское подворье» и «Каждый день» – сальмонеллы. «Листерии и сальмонеллы – это бактерии, вызывающие тяжелые инфекционные заболевания, листериоз и сальмонеллез. Листериоз может проявляться по-разному и иметь симптомы как ангины, так и поражения нервной системы», – отметили в Росконтроле.

Тем, кто все же рискнет купить полуфабрикаты, специалисты советуют подвергать курицу длительной термообработке перед употреблением в пищу. После приготовления все приборы, ножи и разделочные доски, которые соприкасались с мясом, рекомендуется тщательно вымыть.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.01.18

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