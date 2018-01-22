В России растет число сторонников движения чайлдфри

В России растет число тех, кто сознательно отказывается от продолжения рода. За двенадцать лет количество чайлдфри в стране выросло с 0 до 6%. При этом больше половины граждан считают, что меры, принимаемые правительством для улучшения демографической ситуации, недостаточны. Таковы результаты соцопроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В целом россияне склонны к модели двухдетной семьи, идеальным вариантом ее считают 40% респондентов. Однако в последнее время с 23% до 28% выросло число тех, кто хотел бы иметь троих детей, с 7% до 14% – четырех и более детей. Впрочем, на практике 79% россиян, у которых есть дети, не готовы к рождению еще одно младенца.

54% опрошенных считают, что власти делают недостаточно для стимулирования рождаемости. 40% – напротив, уверены в том, что правительство старается в полную силу. 63% респондентов назвали улучшение материального благосостояния главным условием, которое мотивирует россиян обзавестись детьми, 27% не согласны с этим утверждением.

Вместе с тем, с 2005 года по 2017 год выросло с 0% до 6% число тех, кто отказывается от потомства.

По словам руководителя департамента исследований ВЦИОМ Степана Львова, это говорит о том, что меняется репродуктивная стратегия россиян. «Таким образом, вырисовывается тенденция к тому, что воспроизводство населения будет происходить не за счет большого количества малодетных (1-2 ребенка) семей, а за счет большего числа детей в многодетных семьях. Государственная программа поддержки рождаемости востребована прежде всего теми, кто уже ориентирован на то, чтобы заводить детей, но слабее мотивирует тех, кто по каким-то причинам не планирует этого делать в ближайшее время», – отметил эксперт.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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