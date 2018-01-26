У россиян прибавилось оптимизма на счет будущего страны

Социологи «Левада-центра» провели опрос, в котором респонденты рассказали о том, чего ждут от 2018 году. Выяснилось, что большинство надеются на спокойную обстановку в личных делах, но в экономике и политике в целом оценивают ситуацию как напряженную.

По сравнению с прошлым годом оптимизм россиян подрос, отмечают социологи. 58% опрошенных уверены, что 2018 год станет спокойным для них лично и их семьи. Для сравнения в прошлом году этот показатель был на уровне 37%. Вместе с тем треть (29%) респондентов все же считают, что этот год принесет тревогу и волнение.

Существенно подросло число тех, кто не ожидает потрясений в экономике России – с 11% до 31%. Впрочем, как и прежде, большинство (59%) уверены, что экономическая ситуация останется напряженной.

Похожая тенденция отмечается и в оценках политической обстановки. В прошлом году спокойствия в политике ждали 17%, в 2018 году – 30%. Но, как и в случае с экономикой, большая часть респондентов (58%) ощущают тревогу за политическую ситуацию.

Опрос проводился с 19 по 23 января в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Участие в опросе приняли 1600 человек.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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