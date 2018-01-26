Минтруда предлагает устанавливать инвалидность бессрочно

Министерство труда и социальной защиты России разработало проект постановления правительства РФ «О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом». Поручение о принятии мер по совершенствованию процедуры медико-социальной экспертизы, предусматривающих определение случаев, когда инвалидность устанавливается бессрочно при первичном обращении в учреждения медико-социальной экспертизы, дал президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций и профессиональных сообществ, оказывающих содействие инвалидам, сообщили в пресс-службе Минтруда.

«Мы намерены обязать специалистов медико-социальной экспертизы по ряду заболеваний устанавливать инвалидам, в том числе детям-инвалидам, инвалидность бессрочно при первичном обращении», – сказал Топилин. По его словам, введение перечня позволит избежать неоправданных ежегодных переосвидетельствований тех граждан, у которых положительный эффект реабилитационных мероприятий невозможен или неочевиден.

«Проектом документа предусматривается, в том числе, введение перечня заболеваний, при которых специалисты учреждений медико-социальной экспертизы при очевидно имеющихся у инвалида, в том числе ребенка-инвалида, нарушениях здоровья, заболеваниях, морфологических состояниях и дефектах, которые в безусловном порядке приводят к ограничениям жизнедеятельности, уже при первичном освидетельствовании устанавливали бы взрослому гражданину инвалидность без указания срока переосвидетельствования, ребенку – категорию «ребенок-инвалид» до достижения им возраста 18 лет», – заявили в Минтруде.

По данным ведомства, на данный момент в проект перечня включены хромосомные аномалии, в том числе синдром Дауна, патологические состояния организма, обусловленные нарушениями свертываемости крови, парная ампутация области тазобедренного сустава, миодистрофия Дюшенна, кофакторная форма фенилкетонурии у детей, терминальная стадия хронической почечной недостаточности, системный вариант ювенильного ревматоидного артрита и другие. «В настоящее время проект перечня дорабатывается с учетом мнения профессионального сообщества, представителей пациентских организаций, главных внештатных специалистов Минздрава России», – рассказали в ведомстве.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.01.18

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