Российских школьников решили учить психологии

В российских школах предлагают изменить программу, добавив в нее предмет «Психология», рассказал гендиректор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России, главный внештатный специалист психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе.

«Наш центр уже написал учебники по психологии с 3-го по 11-й класс. Есть рабочие тетради для учеников с вопросами и ответами. Всё передано в Российскую академию образования и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой на рецензирование», – рассказал Кекелидзе в ходе заседания круглого стола, посвященного вопросам подростковой и молодежной агрессии, которое организовали «Известия».

Эксперт пояснил, что центр рассчитывает получить рецензию уже к концу февраля, чтобы в случае необходимости внести правки и учесть пожелания в максимально сжатые сроки. «После этого мы намереваемся отдать пособия в Минобразования. А уже после оценки Минобра можно будет внедрять. Но ведь еще нужны те, кто будет обучать. И для них тоже нужны учебники. Это мы будем делать совместно с Минобром», – рассказал психиатр, добавив, что также была разработана программа для повышения квалификации учителя раз в пять лет.

В ходе заседания эксперты отметили, что воспитание ребенка должно быть системным. Общество в целом должно стараться управлять поведением подростков и молодых людей. Надо создавать в школе и за ее пределами такую систему, чтобы на первом месте были человеческие ценности. Это и называется воспитанием – не только домашним, но и школьным, общественным, пишет издание.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.01.18

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